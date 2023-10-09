İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Rimal Mahallesini Bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki er-Rimal mahallesinin büyük bir bölümünü bombaladı. Saldırı sonucunda binalar tahrip oldu, iletişim ve internet kesintisi yaşandı. Filistinliler arasında paniğe neden olan saldırıda Şifa Tıp Kompleksi'nin kreş bölümü de hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki er-Rimal mahallesinin büyük bir bölümünü bombaladı.

Savaş uçakları Rimal mahallesindeki hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip etti, mahallenin büyük bir bölümünü yerle bir oldu.

Saldırıda Filistin Telekomünikasyon Şirketi'ne ait bir binanın hedef alınması Gazze'de geniş çapta iletişim ve internet kesintisine yol açtı.

Filistinlilerin evlerinde büyük hasara yol açan saldırı sonucunda, mahallede elektrik kesintisi yaşanması Filistinliler arasında paniğe neden oldu.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanında ayrıca mahalledeki Şifa Tıp Kompleksinin kreş bölümünde de hasar meydana geldi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.