İsrail, Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarına saldırdı

Şam yönetimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği ve havalimanlarının hasar gördüğü belirtildi.

TEL Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25'te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Şam Havalimanı'ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, İsrail güçleri, 12 ile 15 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarını vurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Ancak İsrailli yetkililer, genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.