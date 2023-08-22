İsrail, Şam'da askeri noktalara füze saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Şam'daki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçleri tarafından füzelerle hedef alındı. Saldırıda bir asker yaralandı ve maddi zarar meydana geldi.