İsrail, Şam çevresine hava saldırısı düzenledi

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam çevresine hava saldırısı düzenlediği, atılan füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suriye tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam çevresine hava saldırısı düzenlediği, atılan füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail, yerel saatle 02.25'te Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam çevresindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, atılan füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgeye düşen birkaç füzenin ise maddi hasara yol açtığı belirtildi. İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, 8 Kasım'da da Suriye'nin güneyindeki askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. İsrail, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere yüzlerce hava saldırısı düzenledi. - ŞAM