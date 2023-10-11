İsrail saldırısında Gazze'deki sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda büyük hasar meydana gelen Gazze şehrindeki Haydar Abdel Şafi Sağlık Merkezi hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının dün gerçekleştirdiği saldırı sonucu Gazze şehrindeki Haydar Abdel Şafi Sağlık Merkezi ağır hasar gördü. Hizmet dışı kalan sağlık merkezinin saldırı sonrası molozla kaplandığı görüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ayrıca Şuhada al-Rimal Merkezi ve Beyt Hanun Devlet Hastanesi olmak üzere 6 sağlık merkezinin daha İsrail'in saldırısı sonucu hizmet dışı kaldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, "İsrail kasıtlı bir şekilde sağlık personelini, sağlık kuruluşlarını ve ambulansları hedef alıyor" dedi. El Kudra sağlık ekiplerinin tehlikeli koşullarda çalışmaya devam ettiklerini belirtirken, uluslararası topluma sağlık ekiplerini, sağlık kurumlarını ve ambulansları korumak için etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

"Hastanelerdeki vahim durum daha da kötüleşecek"

Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila Gazze Şeridi'nde ayakta kalan hastanelerde ise jeneratörleri çalıştıracak yakıt stokunun yarın tükeneceğini duyurdu. Al-Kaila, "Özellikle önümüzdeki birkaç saat içinde elektriklerin kesilmesiyle hastanelerdeki vahim durum daha da kötüleşecek" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre İsrail'in 5 gündür gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 950 kişi hayatını kaybederken, 5 bin kişi yaralandı.

Aksa Tufanı'na karşılık Demir Kılıçlar

Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail güçlerinin Filistin halkına ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu. İsrail ise Hamas'a karşı Demir Kılıçlar Operasyonunu başlattığını açıklamıştı. Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar 5. günde sürüyor. - GAZZE