Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail Saldırısında Gazze'de Doğan İkiz Bebekler ve Anneleri Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de yeni dünyaya gelen ikiz bebekler ile anneleri ve büyükanneleri, babaları doğumlarını kaydettirmek için bir yerel yönetim bürosundayken İsrail'in düzenlediği saldırıda öldü. İsrail saldırıları sırasında doğan 115 bebeğin öldüğü belirtiliyor.

Gazze’de yeni dünyaya gelen ikiz bebekler ile anneleri ve büyükanneleri, babaları doğumlarını kaydettirmek için bir yerel yönetim bürosundayken İsrail'in düzenlediği saldırıda öldü.

Asser ve Aysel adlı ikizler, babaları Muhammed Ebu el Kumsan doğum belgelerini almaya gittiğinde sadece dört günlüklerdi.

Baba evden uzaktayken, komşuları telefon açıp, Deyr el Balah’taki evlerinin bombalandığını söyledi.

Saldırı sonucu Kumsan’ın eşi ve ikizlerin büyükannesi de hayatını kaybetti.

Baba Kumsan “Ne olduğunu bilmiyorum. Eve top mermisi isabet ettiğini söylediler. Doğumlarını kutlayacak zamanım bile olmadı” dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sırasında doğan 115 bebeğin öldüğünü söylüyor.

AP haber ajansına göre, İsrail saldırılarının ilk haftalarında aile İsrail’in Gazze Şehri’nin tahliye edilmesi talimatına uyarak, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerine göç etmişti.

BBC, İsrail ordusundan saldırıyla ilgili yorum istedi ancak yanıt alamadı. İsrail ordusu saldırılar hakkında nadiren yorum yapıyor.

Cumartesi günü Gazze Şehri'nde yerlerinden olmuş Filistinlilerin yaşadığı bir okul binasına yapılan saldırı sonucu 70’ten fazla kişi öldü.

İsrail ordusu sözcüsü “okulun Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin aktif olarak kullandığı bir askeri tesis olduğunu” savundu. Hamas ise iddiayı reddetti.

İsrail ordusu olaydaki ölü sayısına da itiraz etti. Ancak BBC, her iki tarafın verdiği sayıları da bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıda 1200 dolayında kişi ölmüş, 251 kişi de rehin alınmıştı.

İsrail’in misilleme saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 40 bin Filistinli öldü.

BBC

İsrail Gazze Baba Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title