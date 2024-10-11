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İsrail Saldırısı Nedeniyle Lübnan'dan 351 Kişi Türkiye'ye Ulaştı

İsrail Saldırısı Nedeniyle Lübnan'dan 351 Kişi Türkiye'ye Ulaştı
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İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'dan ayrılan 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine gelerek ülkeye giriş yaptı. Deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşan sivillerin sayısı 2 bin 100'e yükseldi.

İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 6'ncı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 351 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Deniz yoluyla Lübnan'ı terk edip Mersin'e gelen sivillerin sayısı 2 bin 100 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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