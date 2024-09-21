Üye Girişi
Haberler

İsrail Saldırısı: Gazze'de 5 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısı: Gazze'de 5 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Musabah bölgesindeki sağlık bakanlığı depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanının hayatını kaybettiğini ve birçok yaralının tedavi edilemediğini açıkladı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Musabah bölgesinde bulunan bakanlık depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Musabah bölgesindeki Bakanlık mağazalarının hedef alınması sonucu 5 Sağlık Bakanlığı çalışanı hayatını kaybetti, diğerleri de yaralandı. Ambulans ekipleri ölülere ulaşamıyor, yaralıları tedavi edemiyor. Sağlık Bakanlığı, yaralıların korunması ve kurtarılması için tüm BM kurumlarını ve ilgili yetkilileri müdahale etmeye çağırmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Sağlık Bakanlığı Filistin Güvenlik İsrail Sağlık Dünya Gazze

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });