İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yardım konvoyu giriş yaptı

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan toplam 94 tır giriş yapmış oldu.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 23'üncü gününde de sürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Kızılayı tarafından gönderilen ve yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık konvoyun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı belirtildi. Tırlarda yakıtın bulunmadığı bildirildi.

Bu konvoyla birlikte İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan toplam 94 tır giriş yapmış oldu. - GAZZE