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İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Türkiye'ye dönüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, 44 Türk vatandaşı Kahire'deki havalimanına ulaştı ve Türkiye'ye dönmek üzere İstanbul'a hareket etti.