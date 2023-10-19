İsrail saldırılarından kaçan ailelerin çaresizliği

İsrail saldırılarından kaçan bir ailenin yaşadığı çaresizlik ve evsizlik durumu anlatılıyor.

İsrail, sivillerin Gazze'nin kuzeyini terk etmesini isteyince ailesiyle birlikte Han Yunus'a giden BBC Arapça muhabiri Adnan Elbursh, oradan da ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatıyor:

"Ailem ve ben, İsrail'in sivillere tahliye etmelerini söylemesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'den 13 Ekim Cuma günü ayrıldık. İsrail güneyin güvenli insani bölge olduğunu ifade etti. Bu nedenle eşim, dört kızım ve oğlumla Han Yunus'a doğru yolu çıktık.

Şimdi güneydeydik. Patlamalar duyuyor ve dumanlar görüyorduk. Resmi kaynaklar ve görgü tanıkları evlerin vurulduğunu ve ailelerin öldürüldüğünü söylüyor.

Kardeşim ve ailesiyle güvenli olduğunu düşündüğümüz bir daire bulmayı başardık. İki odalı ve bir tuvaleti olan dairede 12 kişi kalıyorduk. Su, elektrik ve diğer hizmetler yoktu.

Ancak kısa sürede oradan ayrılmamız tavsiye edildi.

İsrail Ordusu'nun binanın sahibine orayı bombalayacaklarını söylediği haber verildi. Hamas'la bağlantısı olduğu için ev sahibinin arandığı söylendi.

Öğleden sonra, BBC için video çekiyordum. Eşim, ailem, kardeşimin ailesi aceleyle tahliye edildi. Kuzeyden taşıdığımız hiçbir eşyayı alamadılar. Nereye kaçtıklarını bilmiyorlardı.

Onlar kaçarken çevredeki binalar bombalanıyordu. Şans eseri zarar görmediler.

Artık evsizdik. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bazıları güvenli olabileceği düşüncesiyle Han Yunus'taki Kızılhaç binasına gitmeyi önerdi. Ancak orası fazla kalabalıktı, koridorlar ve odalar insan doluydu.

Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bazen tehlikeli olsa da Gazze'nin kuzeyindeki evimize dönmeyi düşünüyorum. Ya da güneyde kalacağız, ki burası da güvenli değil.

Bir ölümden diğerine kaçıyoruz gibi hissediyorum. Gazze'de güvenli tek bir santimetre yok.

İçinde uyuyabilecek bir yer olmadığı için geceyi Kızılhaç binasının dışındaki oyun alanında geçirdik. İnanılmaz kötüydü. Çaresizlik duygusunu derinden hissettim.

Eşim, çocuklarım, yeğenlerim, kardeşimin ailesi yerde yatıyorduk. Korkunç bir görüntüydü. Örtecek, üstümüzü kapayacak hiçbir şey yoktu. Kartonların üzerinde yatıyor, oturuyorduk. Hava gece aşırı soğuktu ve titriyorduk, özellikle çocuklar. Çevredeki insanlardan çocuklara örtmek için battaniye aldık ve bütün geceyi uyumadan geçirdik.

Ertesi sabah ailemi Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir arkadaşıma götürmeye karar verdim.

Oraya varmadan önce bölge yakınlarındaki bir fırına hava saldırısı oldu. Bir görgü tanığı roketlerin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından atıldığını söyledi.

Yiyecek bulamayan yüzlerce insanın burada kuyruğa girdiğini, ancak fırının bombalandığını, insanların öldüğünü, dehşet verici ve çok tehlikeli olduğunu söylediler.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki bombalamalarda 3 bin 500 ölü ve 12 bin 500 yaralı olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, acil insani ateşkeş çağrısı yaptı.

İsrail saldırısı, Hamas militanlarının 7 Ekim'de bin 300 kişinin öldüğü ve 203 kişinin esir alındığı saldırıya cevap olarak başladı.

İsrail ordusu Salı sabahı kuzeyde iki bölgede, güneyde Han Yunus'ta ve Refah'ta operasyonel komuta merkezlerini, askeri altyapıyı, Hamas'a ait eşyaların bulunduğu sığınakları vurduğunu söyledi.

Ancak üzerimizden geçen savaş uçakları bizim için gürültülü ve korkutucu. Ailem Nuseyrat Mülteci Kampı'nda ve ben Han Yunus'tayım. Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Gerçekten nereye gideceğimi bilmiyorum. "