İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yakınlarını kaybeden Gazzeli öğretim görevlisi Mohammed Vadi, sevdikleri için duyduğu endişenin kuşatma altındaki bölge dışındaki yaşamı dayanılmaz hale getirdiğini belirterek, 'Belki de biz Gazze'dekilerden daha zor durumdayız daima acı haberleri takip ediyoruz ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor.' dedi.

İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli öğretim görevlisi: 'Belki de biz Gazze'dekilerden daha zor durumdayız'

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 9 yakınını kaybeden Gazzeli öğretim görevlisi Mohammed Vadi, sevdikleri için duyduğu endişenin kuşatma altındaki bölge dışındaki yaşamı dayanılmaz hale getirdiğini belirterek, "Belki de biz Gazze'dekilerden daha zor durumdayız daima acı haberleri takip ediyoruz ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor." dedi.

Filistinli öğretim görevlisi Vadi, AA muhabirine, bütün aile bireylerinin, İsrail kuşatması altındaki Gazze'de olduğunu söyleyerek, Tel Aviv yönetiminin uyguladığı "tam abluka" nedeniyle dış dünyayla neredeyse iletişimi olmayan sevdiklerinin, aralıksız bombardımanlarına maruz kalmasının getirdiği endişeyi anlattı.

Vadi, doktora yapmak için 2012'de Gazze'den Türkiye'ye geldiğini ve şimdilerde elektrik-elektronik mühendisliği alanında öğretim görevlisi olarak dersler verdiğini söyledi.

"Belki de biz Gazze'dekilerden daha zor durumdayız daima acı haberleri takip ediyoruz ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor." diyen Vadi, yakınları için sürekli dua ettiklerini dile getirdi.

Vadi, İsrail saldırılarının ilk günlerinde bölgede internet ve elektriğin olduğunu, yakınlarına rahatlıkla ulaşabildiklerini vurgulayarak, "10 Ekim itibarıyla her şey çok daha zorlaştı." dedi.

Bazı günler anne, baba ve kardeşleriyle "bir dakika olsun" görüşme imkanı bulamadığının altını çizen Vadi, kız kardeşi, kız kardeşinin kocası, 4 yeğeni ve yaşamını yitiren yeğenlerinden birinin eşi ve 2 çocuğunu İsrail'in saldırılarında kaybettiğini aktardı.

"İsrail, daha önce de sivilleri, masum insanları bombalıyordu ama bu şekilde değil"

Vadi, "9 Ekim sabahı saat 08.00 sularında hiçbir uyarı yapmadan ve ihbarda bulunmadan bomba attılar." ifadesini kullandı.

Yakınlarının hayatını kaybettiği saldırılarda kız kardeşinin yaşadığı evin 3 katının tamamen yerle bir olduğunu belirten Vadi, "Gördüğüm fotoğraflara göre sanki ev artık yokmuş gibiydi." dedi.

Ablasının, "ailenin gözbebeği" olduğunu vurgulayan Vadi, "Onu, en büyük ablamız olduğu için annemiz gibi görüyorduk. Babam, ilk kızı olması dolayısıyla onu çok seviyordu." sözlerini sarf etti.

Filistinli Vadi, "Aslında İsrail, daha önce de hep sivilleri, masum insanları bombalıyordu ama bu şekilde değil." değerlendirmesinde bulundu.

En son İsrail ile Filistin arasında savaşın 2014'te yaşandığını anlatan Vadi, söz konusu İsrail saldırılarının, o döneme kıyasla "100 kat daha kötü olarak nitelendirilebileceğini" dile getirdi.

Pek çok Gazzelinin, 2014'teki savaş için "yaşadıkları en zor günler olduğunu" söylediklerini aktaran Vadi, şimdi Gazzelilerle konuştuğunda 2014 savaşının son saldırılarla mukayese bile edilemeyeceğini belirttiklerini vurguladı.

Ailesinin, geçen hafta İsrail'in "1,1 milyon sivilin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine taşınması" yönündeki talimatına uyup uymadığına ilişkin Vadi, şunları kaydetti:

"Düşmana güvenmiyoruz. 'O bölgeye gidin, güvenli.' diyorlar ancak aynı zamanda bomba atıp öldürüyorlar. Daha oraya varamadan o bölgeye giden insanları yolda öldürüyorlar. Bu nedenle herkes evinde kalıp kaderini bekliyor. Savaştık, savaşıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok."

Hastane saldırısı da "önceki suçlar" gibi unutulacak

İsrail'in yaklaşık 500 kişinin öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırıyla ilgili Vadi, "İsrail, bu savaşı başlattığında, Gazze'de güvenli bir yer kalmamıştı ancak böyle bir saldırının gerçekleşeceğini hiç kimse beklemiyordu." görüşünü paylaştı.

Hastaneye yapılan saldırıyı "Deir Yasin Katliamı"na benzeten Vadi, Filistin İçişleri Bakanlığındaki uzmanlarca, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne isabet eden bombanın ABD yapımı MK-84 silahı olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Vadi, "İsrail, 75 yıldır Filistin halkına karşı suç işlemesine rağmen hesap sorulmaması nedeniyle hastane saldırısının da önceki suçlar gibi unutulacağına inanıyorum." dedi.

Kardeşinin en son kendisiyle konuştuğunda, litreyle su aldıklarını söylediğini aktaran Vadi, Gazze'de duş alabilmenin bile artık "uzak bir hayal" olduğunu dile getirdi.

Gazzelilerin çok sınırlı kaynaklarla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarının altını çizen Vadi, "Şu anda durum çok vahim." dedi. Vadi, ailesinin yemek pişiremediğini, marketten aldıkları hazır gıdaları tükettiklerini belirtti.