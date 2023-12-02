İsrail saldırılarında ölü sayısı 193'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 207'ye, yaralı sayısının ise 40 bin 652'ye yükseldiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bugüne İsrail saldırılarında 193 kişinin öldüğünü açıklayarak saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplamda 15 bin 207 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamasında 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 207'ye, yaralı sayısının ise 40 bin 652'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Gazze'de dün erken saatlerde geçici ateşkesin bitimiyle başlayan İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 193'e, yaralı sayısının ise 652'ye yükseldiğini belirtti.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bugün yaptıkları açıklamada geçici ateşkes sonrasında Gazze'de 400 hedefi vurduklarını, Han Yunus bölgesinde 50 hedef vurulduğunu ve jetlerin bir cami içindeki operasyon merkezini bombaladıklarını ifade etti.