İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 11.240'a yükseldi

Gazze'deki hükümet medya ofisi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11.240'a yükseldiğini ve 28.000'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE, 14 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki hükümet medya ofisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11.240'a yükseldiğini ve 28.000'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.