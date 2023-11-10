İsrail saldırılarında Filistin Kızılay Derneği'ne ait 2 ambulans daha vuruldu

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), dün akşam İsrail saldırılarında yaralıları almaya giderken 2 ambulansının daha vurularak hizmet dışı kaldığını açıkladı.

PRCS dün akşamki saldırılarla ilgili "İşgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki El-Awda hastanesi bölgesini hedef alması sırasında bir PRCS gönüllüsü yaralandı ve iki ambulans hizmet dışı kaldı" açıklamasını yaptı. PRCS, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananların Refah Sınır Kapısı'na taşınması sırasında 5 ambulans bulunan konvoyunun iki defa İsrail tarafından hedef alınarak vurulduğunu duyurmuştu.