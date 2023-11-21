İsrail saldırılarında BM personeli ölenlerin sayısı 108'e yükseldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde ölen BM personeli sayısının 108'e yükseldiğini belirterek, "Su, gıda, ilaç ve yakıt savaş silahı olarak kullanılıyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin 3'te 2'sinden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu belirterek, 108 UNRWA personelinin saldırılarda öldüğünü açıkladı.

BM bayrağı altındaki insanları bile koruyamadıklarını belirten Lazzarini, "17'si doğrudan olmak üzere yaklaşık 67 UNRWA tesisi vuruldu. Bunların çoğu, insanlara güvenlik sözü verilen orta bölgelerde ve güneydeydi. Bu tesislerde barınan 176 yerinden edilmiş kişinin öldüğü ve en az 778 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu sayıya, UNRWA'ya ait iki okula düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan son saldırılar da dahil" dedi.

Gazze halkı için hiçbir yerin güvenli olmadığını ifade eden Lazzarini, "Gazze halkı ne evinde, ne BM bayrağı altında, ne hastanede, ne Kuzey'de, ne de Güney'de güvende değil" dedi.

"700 kişi ise tek bir duşu paylaşıyor"

Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 80'inin yerinden edildiğini aktarana Lazzarini, "Kuzey de dahil olmak üzere 900 binden fazla insan UNRWA tesislerinde barınmaktadır. Bu barınaklardaki koşullar tarif edilemez. Aşırı kalabalık ve sağlıksız. Ortalama olarak 150 kişi tek bir tuvaleti, 700 kişi ise tek bir duşu paylaşıyor. Bunlar umutsuzluk ve hastalık için üreme alanlarıdır" dedi.

Lazzarini, "Herkes dehşet içinde, özellikle de çocuklar. Bombalardan korunmak için değil, öğrenmek için okullarımızda olması gereken çocuklar. Tüm bunlar olurken UNRWA, sahadaki personelimizin kahramanlığı sayesinde Gazzeliler için bir can simidi olmaya devam ediyor. Gazze'deki yaklaşık 5 bin personelimiz her gün çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Su, gıda, ilaç ve yakıt savaş silahı olarak kullanılıyor"

İnsani yardımların siyasi müzakerelere bağlı olarak koşullu hale getirildiğine dikkat çeken Lazzarini, "Yardım görevlilerinden bir halkın daha fazla yerinden edilmesine ortak olmaları isteniyor. Su, gıda, ilaç ve yakıt savaş silahı olarak kullanılıyor. İçeri girmesine izin verilen yardımlar Gazzelilerin muazzam ihtiyaçlarını karşılamak için çok az. Son bir ay içinde Gazze'ye giren kamyon sayısı, neredeyse savaştan önceki iki gün içinde giren kamyon sayısı kadar" dedi.

"Kuşatma toplu bir cezalandırmadır"

İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne girişine izin verilen yakıtın günlük ihtiyaçların sadece yarısını karşıladığını ifade eden Lazzarini, "Kerem Şalom gibi ilave geçiş noktalarının açılmasını savunmaya devam ediyoruz ama boşuna. Kuşatma toplu bir cezalandırmadır. İnsani yardımın şarta bağlanması da toplu bir cezalandırmadır" dedi. - CENEVRE