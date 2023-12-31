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İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 21 bin 822 sivilin hayatını kaybettiğini, 56 bin 451 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 150 sivilin öldüğünü, 286 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda 21 bin 822 sivilin hayatını kaybettiğini, 56 bin 451 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 150 sivilin öldüğünü, 286 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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