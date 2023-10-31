İsrail saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 8 bin 525 sivilin hayatını kaybettiğini, 21 bin 543 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 3 bin 542'sinin çocuk, 2 bin 187'sinin kadın olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca, 2 bin kişinin enkaz altında kayıp olduğu, bunların 1100'ünün ise çocuk olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya