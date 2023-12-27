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İsrail saldırılarında 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 21 bin 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 bin 243 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 olarak açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 21 bin 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 bin 243 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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