İsrail saldırılarında 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 21 bin 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 bin 243 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 195 olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya