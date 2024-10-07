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İsrail Saldırılarına Karşı Dünya Genelinde Protestolar Düzenlendi

İsrail Saldırılarına Karşı Dünya Genelinde Protestolar Düzenlendi
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Almanya, İspanya ve Pakistan'da binlerce kişi, 7 Ekim saldırılarının yıldönümünde Filistin'e destek olmak ve İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İSRAİL'in saldırıları birçok ülkede protesto edildi.

Almanya, İspanya ve Pakistan'da binlerce kişi, 7 Ekim saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 4 bin kişi, uluslararası topluma Gazze'deki çocukların durumunu yakından izleme çağrısı yaparak, bir an önce ateşkes sağlanması talebinde bulundu.

İspanya'nın Barselona kentinde de binlerce kişi, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak iki ülkedeki mevcut insani duruma dikkat çekti. Protestoya katılanlar, İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle tepki gösterdi.

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde ise binlerce protestocu Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, uluslararası topluma çatışmanın durdurulması çağrısı yaptı.

Son günlerde, ABD, İtalya, Polonya, Letonya ve Yemen dahil olmak üzere birçok ülkede İsrail'e yönelik protesto gösterileri düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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