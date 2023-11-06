İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazze'de Kuzeyden Güneye Geçiş Zorlaşıyor

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin bölgenin güneyine geçişi zorlaşıyor. Saldırılar nedeniyle yolların büyük bir kısmı tahrip olmuş durumda ve araçla seyahat etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu durumda kuzeyden güneye geçmek isteyen Filistinli siviller, yürüyerek geçmek zorunda kalmaktadır. İsrail güçleri ise yol üzerinde kimlik kontrolü yaparak geçişlere izin vermektedir.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yolların büyük bir kısmının tahrip olması nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan sivillerin bölgenin güneyine geçişleri zorlaşıyor.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, Gazze Şehri'ni tamamen kuşatan İsrail ordusu, bölgeyi güney ve kuzey olarak ikiye ayırdı.

İsrail ordusunun kuzeyde bulunan sivillerin tahliyesi için bugün belirli saatler arasında açık olacağını duyurduğu Selahaddin Caddesi üzerindeki koridordan geçmek ise oldukça zor.

Söz konusu bölgede bugün ciddi bir saldırı olmasa da önceki bombardımanlar nedeniyle koridorda yer alan yolun 2 kilometrelik kısmında ciddi hasar oluşmuş durumda ve araçla seyahat etmek neredeyse imkansız.

Gazze'de kuzeyden güneye geçiş oldukça zor

İsrail'in saldırılarında koridordaki yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmek isteyen siviller, burayı yürüyerek geçmek zorunda kaldı.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaşlı, kadın ve çocuklar için bu yolculuk yaya olmaları nedeniyle daha da zor hale geldi.

Tüm bu zorluklara rağmen kuzeyden güneye geçmek isteyen Filistinli siviller, yanlarına birkaç parça elbise ve küçük eşyadan başka bir şey alamıyor.

Zira araçla seyahatin mümkün olmaması ve zorlu yolu yaya geçmek zorunda olmaları nedeniyle Filistinlilerin yanlarında fazla eşya taşımaları mümkün değil.

İsrail güçleri ise yol üzerine oluşturduğu noktalarda kimlik kontrolü ve bazı sorular sorduktan sonra geçişlere izin veriyor.

AA muhabiri, bugün Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçiş yapan sivillerin sayısının oldukça az olduğunu aktardı.

İsrail ordusu yaya olarak güneye geçen sivillerin görüntüsünü paylaştı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bugün belirlenen saatler (10: 00-14: 00) arasında Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişleri için "tahliye koridorunun" tekrar açıldığı duyuruldu.

Açıklamayla birlikte paylaşılan görüntüde, az sayıda Filistinlinin bir yoldan yaya olarak ilerlediği görülüyor.

İsrail ordusu, 2 gün önce de kuzeydeki Filistinlilerin güneye geçişi için kısa süreliğine "tahliye koridoru" açtığını duyurmuştu. Ancak İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyen Filistinliler tekrar Gazze'nin kuzeyine geri dönmüştü.