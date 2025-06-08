İsrail Saldırıları Altında Gazze: Can Kaybı ve Yardım Konvoyları

(ANKARA) - Gazze'de İsrail'in saldırıları yardım dağıtım merkezleri ve çadır bölgeleri dahil sivillerin bulunduğu alanlara yönelirken, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için Tel Aviv'de çok sayıda Filistinli ve İsrailli aktivistin katılımıyla "sessiz nöbet" tutuldu.

Gazze'deki El Avde Hastanesi'nde çalışan sağlık yetkilileri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısında ABD destekli bir yardım dağıtım merkezi olan Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında, İsrail'in açtığı ateş sonucu dört Filistinlinin öldüğünü ve 70 kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nda bulunan bir diğer yardım dağıtım merkezi yakınlarında da İsrail'in açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

El Şifa Hastanesi'ndeki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cabalya el-Balad'a düzenlediği saldırıda, 21 kişi öldü.

İsrail'in, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki çadırlara, insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda ikisi kız beş Filistinli öldü. Savaşın başlarında İsrail el-Mavasi'yi "güvenli bölge" ilan ederek yerinden edilmiş Filistinlileri toplu halde buraya taşınmaya zorlamıştı. Ancak şimdi İsrail'in, bu bölgeye düzenli olarak saldırılar düzenlediği bildirildi.

GHF Gazze'deki yardım noktasında yardım dağıtımının tamamlandığını açıkladı

GHF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Vadisi" bölgesindeki yardım dağıtımının tamamlandığını açıkladı ve Filistinlileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Ayrıca Refah'ta, yardım dağıtımı için yerel saatle 12'de ikinci bir alanın açılacağı belirtildi. GHF'nin faaliyetlerine başladığı 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail'in ateş açması sonucunda 100'den fazla kişi öldürüldü.

İsrail saldırılarında ölen Gazzeli çocuklar için Tel Aviv'de sessiz nöbet tutuldu

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Kaplan Caddesi'nde yaklaşık 400 kişi, İsrail'in 18 Mart'ta Hamas'a karşı yeniden başlattığı çatışmaların ardından Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için sessiz bir nöbet düzenledi. Hem İsrailli hem de Filistinli yüzlerce katılımcı, ellerinde öldürülen çocukların fotoğrafları ve mumlarla cadde boyunca yürüdü. Fotoğraflarda, her çocuğun adı, doğum yeri, ölüm yeri ve tarihi yer aldı.

Tunus yardım konvoyu Gazze'ye doğru yola çıktı

Tunus'taki Filistin için Ortak Eylem Koordinasyon Komitesi, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmayı ifade etmek ve çok ihtiyaç duyulan yardımı getirmek üzere bir kara konvoyunun Libya ve Mısır'dan geçerek Gazze Şeridi'ne gideceğini açıkladı.

Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, Tunus'un çeşitli şehirlerinden binlerce gönüllü, Gazze'ye doğru yola çıktı. Gönüllüler, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısından giriş talebinde bulunacak. Yardımların ayarlamasını yapan bir organizatörün Wafa'ya verdiği bilgiye göre, konvoyda en az 7 bin kişi yer alacak.