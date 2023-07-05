İsrail-Rusya çifte vatandaşı akademisyen Irak'ta kaçırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından kaçırıldığını duyurdu. Netanyahu, Tsurkov'un güvenliğinden Irak hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail- Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığını, vatandaşının "güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğunu" söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Basın Ofisi, aylardır haber alınamayan kadın akademisyen Tsurkov'un Irak'ta Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından kaçırıldığını duyurdu.

Netanyahu, kaçırılma tarihine ilişkin bilgi vermeksizin Tsurkov'un "can güvenliğinden Irak hükümetinin sorumlu olduğunu" belirtti.

Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesi'ndeki doktora çalışması için Irak'a gittiği aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise mart ayında kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu takip ettiği kaydedildi.

Tsurkov'un önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gittiği ardından Bağdat'a geçtiği belirtildi.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği ise "Tsurkov hakkında bir bilgileri olmadığını" bildirdi.