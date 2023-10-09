İsrail, rehinelerin zarar görmesi pahasına Gazze'ye saldırılarını sürdüreceğini duyurdu

İsrail yönetimi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini açıkladı.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "rehinelerin zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

İsrail yönetiminin konuyla ilgili kararını Ordu Radyosu paylaştı.

Açıklamada Gazze Şeridi'ne saldırıların, Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği" belirtildi

Hamas ve İslami Cihad, 7 Ekim'den bu yana rehin alınan çok sayıda İsrailli askerin Gazze'ye götürüldüğünü açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi öldürülmüştü.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.