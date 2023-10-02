İsrail Polisinin Korumasındaki Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki binden fazla fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı"nın üçüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, öğleden sonraki baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde 1142, öğleden sonra 326, toplam 1468 Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi.

Öte yandan, sosyal medyada, bazı Yahudilerin Eski Şehir'deki Çile Yolu'nda (Via Dolorosa) gelenek gereği tahta büyük bir haç taşıyan Hristiyanların yanından geçerken yerlere tükürerek Hristiyan hacıları taciz ettiği görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, İsrail polisinin yere tüküren Yahudilere müdahale etmediği dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'yı Yahudi yerleşimcilerden korumak için gönüllü nöbet tutan ve "murabıta" diye isimlendirilen bazı Filistinli kadın aktivistler, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Yahudilerin Harem-i Şerif'e girdiği ve çıktığı yollarda tekbir getirerek yerleşimcilere tepki göstermişti.

İsrail polisi, güç kullanarak Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalışmış, bu sırada arbede yaşanmıştı. İsrail polisi iki Filistinli kadını gözaltına almıştı.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Sukot Bayramı'nın ikinci günü olan dün, 859 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.