İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

- İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale

KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistinlilerin İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için akın etmesi beklenen Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırlaması getirildi. Filistinlilerin Mescid-i Aksa civarında toplanmasıyla bölgede tansiyon yükseldi. İsrail polisi namaz kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.