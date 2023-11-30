İsrail polisi, saldırıyı düzenleyenlerin ailesinden 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi, Batı Kudüs'te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenleyenlerin ailesinden 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli 2 kardeşin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Suvar Bahir beldesinde yer alan evlerine saldırıdan kısa süre sonra baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, baskında, saldırıyı gerçekleştirenlerin ebeveynleri ve kardeşlerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin açıklamasında, gözaltına alınanların saldırıyla ilgileri olup olmadığının anlaşılması amacıyla Kudüs Suçla Mücadele Birimi ve Kamu Güvenlik Servisi'nde soruşturmaya sevk edildiği aktarıldı.

İsrail Polis Sözcülüğü bu sabah Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olayda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3'ü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hamas, daha sonra Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Batı Kudüs'teki saldırıyı üstlenmişti.

Açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Doğu Kudüs'teki Suvar Bahir beldesinden Murad Nemr (30) ve İbrahim Nemr (38) adlı iki kardeş olduğu belirtilmişti.