İsrail Polisi Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya Giriş İzni Vermedi

İsrail polisinin bugün Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara müdahale ederek giriş izni vermediği işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa içerden görüntülendi.

İsrail, Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal 3'üncü dini mabedi olarak kabul ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırlaması getirdiğini duyurmuştu. Bugün İsrail polisinin İsrail-Hamas çatışmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı için gelen Müslümanlara gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale ederek girişe izin vermediği Mescid-i Aksa içeriden görüntülendi. - KUDÜS