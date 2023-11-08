İsrail polisi Filistinli çocuğun ailesine ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli tutuklu çocuğun ailesine ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polislerinden oluşan kalabalık bir güç, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampa baskın yapan polisler, İsrail hapishanelerinde tutuklu 14 yaşındaki Filistinli Muhammed ez-Zelbani'nin ailesine ait evi havaya uçurmak için patlayıcı kullandı.

Şufat Mülteci Kampı'nda evin patlayıcılarla yıktırılmasına tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail polisi arasında olaylar çıktı.

Konuyla ilgili İsrail polisinden yapılan açıklamada, söz konusu evin bölgedeki askeri yetkililerin talimatları ve yüksek mahkemenin kararı doğrultusunda yıktırıldığı ifade edildi.

Şufat Mülteci Kampı'ndaki yıkım operasyonuna 470 polisin katıldığı aktarılan açıklamada, kampta çıkan olaylarda 4 polisin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Filistinli çocuk Zelbani, "bıçaklı eylem" gerekçesiyle 13 Şubat'ta İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.