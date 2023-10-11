İsrail polisi, Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda 2 Filistinli öldü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail güçlerine havai fişek ve taş atılması gibi şiddetli olaylar yaşandığı belirtildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Silvan'da İsrail güçlerine büyük havai fişek atılması ve taş atılması gibi şiddetli olaylar yaşandığı ve o esnada olay yerindeki güçlere kısa mesafeden doğrudan havai fişek atıldığı ve bir polisin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "polislerin karşılık verdiği, iki saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve daha sonra bu saldırganların öldüğü" belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ardından Doğu Kudüs'teki pek çok mahallede İsrail polisiyle çatışmalar yaşanıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.