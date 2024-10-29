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İsrail Parlamentosu UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı

İsrail Parlamentosu UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasakladı
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İsrail Parlamentosu, Filistinli Mültecilere yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri Yardım Kurumu (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. UNRWA Genel Komiseri, bu kararın, Filistinli Mültecilerin insani yardım ve eğitim imkanlarını daha da zorlaştıracağını belirtti.

İSRAİL Parlamentosu, BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasakladı.

İsrail Parlamentosu, UNWRA'nın İsrail 'egemenliğindeki topraklarda' faaliyet göstermesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini karar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu, UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya ve Filistinli Mültecilere insani kalkınma yardımı ve hizmetleri sağlama rolünü gayrimeşrulaştırmaya yönelik devam eden kampanyanın sonuncusudur.

Bu tasarılar Filistinlilerin, özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze 'deki acılarını daha da derinleştirecektir. Orada 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunu eğitimden mahrum bırakacak ve bütün bir nesli riske atacaktır. UNRWA ve hizmetlerine son verilmesi Filistinlileri mülteci statüsünden çıkarmayacaktır. Bu statü, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü duruma adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir BM Genel Kurul kararı ile korunmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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