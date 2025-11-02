İsrail Ordusundan Lübnan'a İHA Saldırısı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Olay, Kefrman beldesinde gerçekleşti, ancak Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan makamlarından, saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
