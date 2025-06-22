İsrail Ordusundan İran Açıklaması: Saldırılara Devam Edileceği İfade Edildi

İSRAİL ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırısının ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, "ABD'nin saldırıyı İsrail ile koordineli bir şekilde düzenledi. Saldırıdan önce Fordo'dan zenginleştirilmiş uranyum stokunun taşınıp taşınmadığını söylemek için henüz erken. ABD'nin İran'a yönelik bombardımanının sonuçlarını kontrol ediyoruz. İran'da başka hedeflerimiz var, saldırılara devam edeceğiz" denildi.