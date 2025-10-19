İsrail Ordusundan Gazze'ye Hava Saldırısı

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırının 'Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi' üzerine gerçekleştirildiği öne sürülürken, Hamas tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.