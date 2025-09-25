İsrail Ordusu Yemen'in Başkenti Sana'ya Saldırdı

İSRAİL ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Katz, Sana'da 'Husilere ait çok sayıda hedefi' bombaladıklarını kaydederek, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını da imha ettiklerini bildirdi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.