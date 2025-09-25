İsrail Ordusu Yemen'in Başkenti Sana'ya Saldırdı
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere yönelik hava saldırıları düzenlediklerini ve çok sayıda İHA ile silah stokunu imha ettiklerini açıkladı. Husilerden henüz bir can kaybı ile ilgili bilgi verilmedi.
İSRAİL ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenlediği bildirildi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Katz, Sana'da 'Husilere ait çok sayıda hedefi' bombaladıklarını kaydederek, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını da imha ettiklerini bildirdi.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya