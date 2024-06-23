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İsrail Ordusu, Yaralı Filistinliyi Askeri Aracın Önüne Bağladı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın önüne bağladı. Ordu, bu eylemle protokolü ihlal ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi askeri aracın önüne bağladı. Ordu, bu eylemle protokolü ihlal ettiklerini açıkladı.

Ordu, videoya çekilen ve sosyal medyada paylaşılan olayı doğruladı.

Yapılan açıklamada söz konusu kişinin “şüpheli olduğu ve baskın sırasında çıkan çatışmada yaralandığı” belirtildi.

Yaralı Filistinlinin ailesi, ambulans istediklerini ancak askerlerin onu bir cipin kaputuna bağladığını ve uzaklaştığını söyledi.

Yaralı kişi daha sonra tedavi için Kızılay'a nakledildi. Ordu, olayın soruşturulacağını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, yaralı Filistinlinin bir erkek olduğunu ve isminin Mücahit Azmi olduğunu söyledi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı Wadi Burqin bölgesinde bir "terör operasyonu" gerçekleştirildiği ve operasyonda silahlı çatışma yaşandığını belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çatışma sırasında şüphelilerden biri yaralanmış ve yakalanmıştır. Emirlere ve standart operasyon prosedürlerine aykırı olarak şüpheli, askerler tarafından bir aracın üstüne bağlandı. Olayın videosunda yer alan askerlerin davranışları ordunun değerlerine uymamaktadır. Olay soruşturulacak ve gereken yapılacaktır.”

Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısında 1200 kişi öldürüldü. 250’ye yakın kişi de rehin alınarak Gazze’ye götürüldü.

Ardından ise İsrail, Gazze’ye yönelik büyük bir yıkıma ve çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarda bulundu.

Bu süre zarfında Batı Şeria’da da gerilim tırmandı.

BM’ye göre aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu en az 480 Filistinli’nin Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere Batı Şeria'daki çatışmalarda öldürüldü. Batı Şeria'da da altısı güvenlik güçleri olmak üzere on İsrailli öldürüldü.

BBC

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