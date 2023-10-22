İsrail Ordusu Yanlışlıkla Mısır'a Ait Bir Mevziyi Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tanktan yanlışlıkla açılan ateş sonucu Mısır-Gazze-İsrail sınır bölgesinde Mısır'a ait bir mevzinin vurulduğu bildirildi. Olayın araştırıldığı belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tanktan yanlışlıkla açılan ateş sonucu Mısır-Gazze-İsrail sınır bölgesinde Mısır'a ait bir mevzinin vurulduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Mısır'a ait mevziyi vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tanktan yanlışlıkla açılan ateş sonucu Mısır-Gazze-İsrail sınır bölgesindeki Kerem Şalom yakınlarında Mısır'a ait bir mevzinin vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, olayın araştırıldığı belirtilerek, İsrail ordunun olaydan üzüntü duyduğu bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - TEL AVİV