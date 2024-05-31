Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusu, üç haftalık bir operasyonun ardından Kuzey Gazze'de bulunan Cebaliye'den çekildiğini açıkladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'deki operasyonunu tamamladı ve bölgeden çekildi. Üç hafta süren operasyon sırasında IDF, 10 kilometre uzunluğunda bir tüneli imha ettiğini ve Hamas'ın sivil alanları tahkim edilmiş savaş bölgelerine dönüştürdüğünü belirtti. Yine aynı operasyon sırasında, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda öldürülen yedi İsrailli'nin cesetleri bulunarak geri getirildi.

İsrail güçleri, üç haftalık bir operasyonun ardından kuzey Gazze'deki Cebaliye'den çekildi. Bu süreçte on binlerce sivil bölgeden kaçtı. Askeri yetkililer, operasyon sırasında 10 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirtti.

Cebaliye'den gelen görüntüler, çok katlı binaların enkaz haline geldiğini gösteriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın burada yeniden toparlandığını söyleyerek aylar sonra şehre geri döndü.

Operasyon sırasında, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda öldürülen ve Gazze'ye götürülen yedi İsrailli'nin cesetleri bulundu ve geri getirildi. The Times of Israel, IDF subaylarının Cebaliye'deki çatışmaları savaşın en şiddetli anlarından biri olarak tanımladığını bildirdi. IDF, Hamas'ın sivil alanları tahkim edilmiş savaş bölgelerine dönüştürdüğünü ve sivil binaların içinden bir yeraltı ağı kurduğunu açıkladı.

IDF, kullanıma hazır roket rampalarını ve silah üretim sitelerini imha ettiklerini belirtti. Bu operasyon, dört ay önce Hamas'ın kuzey Gazze'deki askeri kapasitelerini dağıttığını ilan etmesinden sonra gerçekleşti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Operasyon İsrail Gazze Hamas Savaş ve Çatışma Politika Dünya Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title