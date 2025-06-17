İsrail Ordusu Tahran'a Yoğun Saldırılar Düzenliyor

İSRAİL ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 5'inci günde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, son 1 saatte hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.