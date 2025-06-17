İsrail Ordusu Tahran'a Yoğun Saldırılar Düzenliyor

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İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran dahil bir dizi bölgeye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiği, çatışmaların 5. gününe girdiği bildirildi. Tahran'da patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemlerinin aktif olduğu kaydedildi.

İSRAİL ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 5'inci günde devam ediyor. İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi. Tahran'ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, son 1 saatte hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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