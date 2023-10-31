İsrail ordusu, sınırlarına yaklaşan hava hedefini imha etti

İsrail ordusu, sınırlarına yaklaşan bir hava hedefinin Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini açıkladı. Siviller için herhangi bir risk ve güvenlik tehdidi olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, topraklarına doğru yaklaşan bir "hava hedefinin" tespit edildiğini ve siviller için herhangi bir risk ve güvenlik tehdidi olmadığını aktarırken, yerel basın söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini yazdı.

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "düşman hava aracı" nedeniyle ülkenin güneyindeki Elat kentinde sirenlerin çaldığını belirtildi.

Daha sonra yapılan güncel açıklamada ise İsrail'e yaklaşan "bir hava hedefinin" tespit edildiği ve sivillere karşı herhangi bir tehdit veya risk oluşturmadığı ifade edildi.

Söz konusu hava hedefinin tipi veya nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan önce Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini aktardı.

Basında yer elan bilgilere ilişkin İsrail ordusunca henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.