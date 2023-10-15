İsrail ordusu sınır hattına zırhlı araç sevkiyatına devam ediyor

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından İsrail ordusunun sınır hattına yığınağı devam ederken, zırhlı araçların sınıra sevkiyatı görüntülendi.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar şiddetlenerek artıyor. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanını sürdürürken diğer yandan da sınıra zırhlı araç, askeri personel ve tank yığıyor. Yüzlerce tank ve zırhlı aracı sınır hattına getiren İsrail ordusu bir kara harekatı için oluşturduğu 8 cephe bekleyişini sürdürüyor. Ülkenin farklı noktalarından getirilen tanklar ve zırhlı araçlar hız kesmeden bu cephelere sevk ediliyor. - SDEROT