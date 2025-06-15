İsrail Ordusu: Sığınaklardan Çıkma İzni Verildi

İsrail Ordusu: Sığınaklardan Çıkma İzni Verildi
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İsrail ordusu, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini açıkladı. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

İSRAİL ordusu, yapılan değerlendirmenin ardından vatandaşlarının sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi. Açıklamada, İç Cephe Komutanlığı tarafından ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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