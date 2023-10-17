Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken dünyanın diğer tarafındaysa İsrail-Filistin savaşı yaşanıyor. Dünyada gerilimin bu kadar yüksek olmasıyla birlikte savaşın içerisinde olan ve savaşa destek veren devletler tüm askeri güçlerini ortaya koyuyor. Tabi bunun yanında bazı ülkeler taklitçilik yoluna da gidiyor. İşte İsrail ordusunun Rus tanklarını taklit etmesi ve detayları…

İsrail ordusu Rus tanklarını taklit ediyor! Cope Cage zırhları kullanılmaya başlandı!

Tahmin edebileceğiniz üzere birçok savaş döneminde yeni teknolojiler ortaya çıktı. Bunlardan belki de en yoğun askeri teknoloji yaşanan dönem soğuk savaş yıllarıydı. Birçok korkutucu deney, ölüm makineleri olarak tanıtılan savaş teknolojileri vb. gelişmelerin yanı sıra uzay yarışı da yaşanıyordu.

Günümüzde savaşlar tekrardan muharebe ve hava kuvvetleri gücüne dayanmaya başlamış olsa da özellikle tank ve zırhlı araç gibi unsurlar da büyük önem teşkil ediyor. Bu araçların en verimli ve güvenilir şekilde kullanılabilmesi de devletlerin savaş konusundaki araştırmalarının ana unsurlarını oluşturuyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaysa aslında yeni ve çok bilinmeyen kara unsurlarını da görmeye başlamış olduk. Ancak bunların yanında bir de "klasiklerden vazgeçme" modunun da savaş araçları üzerinde etkili olabileceğini gördük. Örnek olarak "cope cage" zırhlarını verebiliriz. Çok eski ve aslında günümüzde işe yaraması zor olarak gözüken bu zırh teknolojisini Rus tankları üzerinde gördük.

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Cope cage adı verilen bu zırhlar tankların üstünde silah kullanan personelin güvenliği için takılıyor. İHA'lardan veya tanksavarlardan atılan roket ve füzelere karşı dayanımı olmayan bu unsurlar günümüzde daha çok kamikaze ve mini silahlı drone saldırılarını önlemek amacıyla kullanılıyor. Ukrayna'da bulunan Rus tanklarında gördüğümüz cope cage zırhlar şu anda İsrail tarafından da kullanılıyor.

İsrail, Filistin bölgesindeki tanklarına bu zırhları takmış durumda. Hamas genelde İHA'lar tarafından atılan PG-7VR roket güdümlü RPG mermilerini kullanıyor. Bu mermiler cope cage isimli zırha karşı galip gelme potansiyeline sahipler.