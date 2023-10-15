İsrail ordusu, rehin alınan kişilerin aileleriyle görüşüldü
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürülerek rehin alındığı tespit edilen 155 kişinin aileleriyle görüşüldüğünü açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürülerek rehin alındığı tespit edilen 155 kişinin aileleriyle görüşüldüğünü açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hagari, 7 Ekim'de İsrail'e giren Filistinli gruplarca rehin alınarak Gazze'ye götürüldüğü tespit edilen 155 kişinin ailesiyle irtibata geçildiğini belirtti.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.