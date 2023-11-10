İsrail ordusu Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanesini kuşattı, sivillere ateş açıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanesi'ni kuşattığını ve hastaneden ayrılan sivillere ateş açıldığını duyurdu. Binlerce hasta ve sivilin içeride mahsur kaldığı ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

- İsrail ordusu, Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanesini kuşattı

Rantisi Hastanesi'nden ayrılan beyaz bayraklı sivillere ateş açıldı

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanesi'nin İsrail ordusunun kuşatması altında olduğunu duyurdu. Rantisi Hastanesi'nden ayrılan beyaz bayraklı sivillere ise ateş açıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara saldırısını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Rantisi Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi'ni kuşattığı bildirildi. Binlerce hasta, sağlık personeli ve hastanelere sığınan sivilin içeride yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı, her an ölüm riskiyle karşı karşıya oldukları aktarıldı. Açıklamada, "Yapılan katliamlar, saldırılar ve hastanelerin kuşatılması karşısında dünya kendinden utanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Filistinlileri güneye gitmeye zorlamak için hastaneleri kuşattığı belirtildi. Uluslararası topluma sivillerin korunması konusunda İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail tankı Rantisi Hastanesinin önünde

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'e ait bir tankın Rantisi Hastanesinin önünde olduğu görüldü. Başka bir videoda ise İsrail ordusunun tahliye emri nedeniyle hastaneden beyaz bayrak sallayarak ayrılan sivillere ateş açıldığı anlar kameraya yansıdı.