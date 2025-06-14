İsrail Ordusu'ndan İran Füze Saldırıları Açıklaması
İsrail ordusu, İran'dan ülkeye yönelik yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu ve vatandaşlara sığınaklara yakın bölgelerden ayrılmamaları çağrısında bulundu.
İSRAİL ordusu, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını bildirdi.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in birçok bölgesine yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın bölgelerden ayrılmama çağrısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya