Haberler

İsrail Ordusu Mısır Sınırında Kaçakçılık Girişiminde Bulunan Bir Kişiyi Öldürdü

İsrail Ordusu Mısır Sınırında Kaçakçılık Girişiminde Bulunan Bir Kişiyi Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Mısır sınırında kaçakçılık girişimi sırasında bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

İSRAİL ordusu, Mısır sınırında kaçakçılık girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin sınır bölgesinde 'kaçakçılık girişiminde bulunan iki kişiyi tespit ettiği' öne sürüldü. Askerlerin müdahalesi sırasında şüphelilerin araçlarıyla askerlere çarpmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, bunun üzerine askerlerin ateş açarak şüphelilerden birini öldürdüğü, diğerini ise gözaltına aldığı kaydedildi. Yakalanan kişinin işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.

İsrail ordusu, öldürülen şahıs ya da şüphelinin kimliği ile ilgili bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.