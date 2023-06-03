İsrail ordusu Mısır sınırında iki askerinin yaralandığını duyurdu
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İsrail ordusu, Mısır sınırında meydana gelen bir 'güvenlik olayı' nedeniyle iki İsrail askerinin yaralandığını açıkladı. Olayın meydana geliş koşulları araştırılıyor.
İsrail ordusu, Mısır sınırında meydana gelen bir "güvenlik olayı" nedeniyle iki İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah, Paran Bölge Tümeni bölgesinde güvenlik olayı yaşandı, olayda 2 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Mısır sınırında yaşanan olayın meydana geliş koşullarının araştırıldığı belirtilerek, daha sonra daha fazla ayrıntıya yer verileceği kaydedildi.
Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, iki İsrail askerinin yaralandığı olayın, kaçakçı gruplarla yaşanan çatışma neticesinde meydana geldiğini aktardı.