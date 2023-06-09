İsrail ordusu Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahale etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırında cuma namazı kılan Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. Lübnanlıların İsrail'in sınırda kazdığı hendeklere tepki göstermek için sınırda bulunması nedeniyle yaşanan gerginlikte bazı Lübnanlılar boğulma tehlikesi geçirdi.