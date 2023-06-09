İsrail ordusu Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahale etti
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, Lübnan sınırında cuma namazı kılan Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. Lübnanlıların İsrail'in sınırda kazdığı hendeklere tepki göstermek için sınırda bulunması nedeniyle yaşanan gerginlikte bazı Lübnanlılar boğulma tehlikesi geçirdi.
İsrail ordusu sınırda cuma namazı kılan Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahalede bulundu.
Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba bölgesi sakinleri, İsrail'in 7 Haziran'da sınırda kazdığı hendeklere tepki göstermek ve üzerine buldozer sürülen Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır'a destek için cuma namazını sınırda kıldı.
Hendek etrafında toplanan Lübnanlılara sınırın diğer tarafında konuşlu İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
Lübnan topraklarına doğru atılan gaz bombasından etkilenen bazı Lübnanlılar boğulma tehlikesi geçirdi.
Yaşanan gerginlik sırasında Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı askerler de sınırda görev başındaydı.
Lübnan ve İsrail ordusunun olay bölgesinde karşılıklı teyakkuz hali devam ediyor.
Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır, 7 Haziran'da, sınırı ihlal ederek hendek kazmaya çalışan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek çalışmasını engellemişti.
Nasır'ın buldozerin önüne geçmesi ve eyleminden vazgeçmemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.