İsrail Ordusu Lübnan Topraklarından Saldırı Hazırlığında Olan 2 Grubu Vurdu
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İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 2 grubu vurduğunu duyurdu. Hizbullah'a ait bir nokta da vurulan hedefler arasında yer aldı. Çatışmalarda daha önce 56 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği, 2 grubu vurduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olan 2 grubun tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada söz konusu grupların ve Hizbullah'a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri ölmüştü.
Kaynak: AA / Dünya