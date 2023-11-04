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İsrail Ordusu Lübnan Topraklarından Saldırı Hazırlığında Olan 2 Grubu Vurdu

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Dünya Haberleri

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 2 grubu vurduğunu duyurdu. Hizbullah'a ait bir nokta da vurulan hedefler arasında yer aldı. Çatışmalarda daha önce 56 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği, 2 grubu vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olan 2 grubun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu grupların ve Hizbullah'a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri ölmüştü.

Kaynak: AA / Dünya

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