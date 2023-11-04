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İsrail Ordusu Lübnan Topraklarından Saldırı Hazırlığında Olan 2 Grubu Vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği 2 grubu vurduğunu duyurdu. Hizbullah'a ait bir nokta da vurulan hedefler arasında yer aldı. Çatışmalarda daha önce 56 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.